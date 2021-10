Door een hogedrukgebied boven de Noordzee staat er een kalm weekend voor de deur met weinig wind, aldus Weerplaza. De nachten zijn koud, maar overdag volgen aangename temperaturen.

Weerplaza verwacht dit weekend nauwelijks regen. In plaats daarvan volgen vrij zonnige dagen, met name overdag. In de late nacht en in de ochtend kan het lokaal mistig zijn.

Met 16 graden is het qua temperatuur een gemiddeld oktoberweekend, maar de bescheiden wind en de komst van de zon zullen het iets comfortabeler maken.

De nachten zijn wel fris met minima tussen 2 en 9 graden. Mogelijk tikt de temperatuur het vriespunt aan. De eerste vorst aan de grond van dit jaar is op 21 september al gemeten.