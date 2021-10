Het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag in hoger beroep 4,5 jaar cel opgelegd aan twee mannen die in 2016 Jdesse Boerenveen hebben ontvoerd, met dodelijk gevolg. Het hof strafte aanzienlijk zwaarder dan door het Openbaar Ministerie geëist en heeft de zaak ook geheel anders beoordeeld dan de rechtbank, ten nadele van de verdachten.

Het OM had in hoger beroep gevangenisstraffen tot 32 maanden geëist, waarvan een deel voorwaardelijk.

De rechtbank legde destijds straffen tot 11 maanden op, omdat zij de twee hoofdverdachten, Lloyd B. (45) en Michael F. (39), niet verantwoordelijk achtte voor de dood van het slachtoffer. Volgens het hof zijn zij dat wel.

Het lichaam van de verdronken Boerenveen (40) werd op 22 december 2016 in het Gooimeer bij Almere uit het water gehaald. Uit onderzoek bleek dat hij enkele weken daarvoor, op 1 december, urenlang door vier personen was vastgehouden en mishandeld in een garagebedrijf in Wormerveer. Later werd hij door drie mannen in een auto meegenomen naar een strand bij Almere. Daarna verdween hij spoorloos. Aanleiding voor de ontvoering zouden geldschulden zijn geweest.

De derde verdachte, Denise D. (43), kreeg van het hof negentig dagen cel, waarvan 87 dagen voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur. Tegen haar was in hoger beroep vijf maanden cel geëist, waarvan drie voorwaardelijk. Na de dood van Boerenveen doken beelden op waarop was te zien hoe hij door Denise D. in het garagebedrijf werd geïntimideerd, bedreigd en geslagen omdat hij haar enkele duizenden euro's schuldig zou zijn.

Boerenveen was ter plekke nog bezig geld te regelen, toen B. en F. in het gezelschap van een onbekend gebleven derde man opdoken en hem vermoedelijk om andere geldschulden meenamen naar Almere. Daar vluchtte hij in het pikkedonker uiteindelijk doodsbang het Gooimeer in, omdat hij vreesde voor zijn leven. In het ijskoude water raakte hij vermoedelijk buiten bewustzijn, waarna hij verdronk.