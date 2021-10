Het aanmeldcentrum van het asielzoekerscentrum in Ter Apel was in de nacht van donderdag op vrijdag weer zo vol dat asielzoekers daar op veldbedden en stoelen moesten slapen. Om de te drukke asielzoekerscentra in het land te ontlasten, wordt in het Zuid-Hollandse Gorinchem een oud belastingkantoor beschikbaar gesteld, bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het was de derde nacht op rij dat het te druk is in Ter Apel. Of er meer mensen dan voorgaande nachten op veldbedden en stoelen moesten slapen, kon de woordvoerder niet zeggen.

Wel was het in de nacht van donderdag op vrijdag onrustig in Ter Apel, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van RTV Noord. Een groep van enkele tientallen mensen zorgde voor overlast op het terrein en later ook buiten het terrein. Binnen die groep was een aantal mensen die vervelend gedrag begonnen te vertonen.

Om de openbare orde te handhaven werd de Mobiele Eenheid (ME) van de politie ingezet. Dat had niet alleen te maken met de onrust, maar ook uit veiligheidsoverwegingen: de groep stond op een mistige weg. Uiteindelijk werden vijf mensen aangehouden.

De woordvoerder kon niet bevestigen of dit mensen waren die in het aanmeldcentrum verbleven. Ook is niet duidelijk wat precies tot de onrust heeft geleid.

Nog altijd grote druk op asielopvang

Om het overvolle Ter Apel te ontlasten, zijn de laatste tijd meerdere tijdelijke opvangplekken beschikbaar gesteld. De recentste is een tijdelijke opvang in Gorinchem. De locatie, waar driehonderd vluchtelingen kunnen verblijven, is over twee weken beschikbaar. In principe wordt het belastingkantoor voor vier weken beschikbaar gesteld.

Ondertussen blijft het COA druk op zoek naar andere opvangplekken. Daarvoor zijn ze onder meer in gesprek met gemeenten en ook met hotels en vakantieparken.

Met de zoektocht naar nieuwe opvangplekken hoopt het COA te voorkomen dat er crisisnoodopvang moet komen. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielbeleid) sluit niet uit dat er crisisnoodopvang nodig is, maar benadrukt wel dat dit "zeer onwenselijk" is. Bij crisisopvang wijst de overheid plekken aan om mensen op te vangen, bijvoorbeeld in sporthallen en tenten.