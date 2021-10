Het vliegverkeer van en naar Schiphol en Eindhoven Airport heeft vrijdagochtend last van de mist. Binnenkomende vliegtuigen zijn omgeleid of vertraagd en meerdere toestellen kunnen nog niet opstijgen. Het KNMI heeft voor vrijdagochtend code geel afgegeven.

Verschillende vliegtuigen die tussen 8.20 uur en 9.30 uur in Eindhoven hadden moeten aankomen, zijn omgeleid naar onder meer Maastricht en de Duitse luchthavens bij Keulen en Weeze. Zes toestellen, die tussen 7.00 en 9.40 uur naar onder meer Valencia en Athene hadden moeten vertrekken, hebben ook vertraging opgelopen.

Op Schiphol zijn ook enkele aankomende en vertrekkende vluchten vertraagd. Volgens een woordvoerder van de luchthaven wordt piloten gevraagd wegens de mist extra afstand te houden, waardoor de vertragingen optreden. Een enkele vlucht is geannuleerd.

De zegsvrouw van Schiphol kan niet zeggen hoeveel vluchten er precies last van hebben. Op de website is te zien dat vliegtuigen uit onder meer Helsinki en Warschau vertraagd zijn. Schiphol vraagt reizigers goed de vluchtinformatie in de gaten te houden.

Het KNMI kondigde vrijdagochtend code geel af voor het hele land. Volgens Weerplaza is alle mist mogelijk pas tegen het middaguur verdwenen. Het viel qua drukte en aantal problemen mee op de weg, liet ANWB rond 8.00 uur weten.