In grote delen van Nederland hebben weggebruikers vrijdagochtend last van dichte mist. Op veel plaatsen is er minder dan 200 meter zicht. Het KNMI heeft voor vrijdagochtend code geel afgegeven.

De waarschuwing geldt voor het hele land. Het verkeer en andere buitenactiviteiten kunnen daar hinder van ondervinden. De verwachting is dat de mist in de tweede helft van vrijdagochtend - mogelijk zelfs pas rond het middaguur - verdwijnt.

Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden als gevolg van de mist. Lokaal is er zelfs minder dan 200 meter zicht. Weggebruikers wordt aangeraden de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

Toch leek het mee te vallen met de drukte en de problemen op de weg, liet ANWB rond 8.00 uur weten. Wel zijn er vanwege de mist op de A9 diverse spitsstroken afgesloten. "Mede omdat we het slecht kunnen monitoren in zo'n situatie", aldus Rijkswaterstaat.

Mist is pas rond middaguur verdwenen

Volgens Weerplaza is alle mist mogelijk pas tegen het middaguur verdwenen. De temperatuur ligt vrijdag tussen de 15 en 18 graden. In de dichte mist is het kouder.

In de avond en nacht komen wolkenvelden en brede opklaringen voor. Daarbij is dan ook opnieuw kans op nevel of mist.