Het KNMI heeft voor vrijdagochtend code geel afgekondigd vanwege dichte mist. In het hele land kan er lokaal minder dan 200 meter zicht zijn. Verkeer kan hier hinder van ondervinden.

Het blijft 's ochtends nog een tijdlang grijs. Mogelijk is alle mist pas tegen het middaguur verdwenen. Ook breekt vanuit het oosten de zon door.

De temperatuur ligt vrijdag tussen de 15 en 18 graden. In de dichte mist is het kouder. In de avond en nacht komen wolkenvelden en brede opklaringen voor. Daarbij is dan ook opnieuw kans op nevel of mist.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.