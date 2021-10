Huishoudens hoeven zich niet veel zorgen te maken voor een nog hogere energierekening door een strenge winter boven op de sterk gestegen gasprijzen, zegt Weerplaza tegen NU.nl.

Een strenge winter komt tegenwoordig volgens Weerplaza-meteoroloog Wilfred Janssen zeven keer minder vaak voor dan halverwege de vorige eeuw. De seizoensberekeningen neigen bovendien naar een iets minder strenge winter dan normaal.

De Europese gasprijzen zijn woensdag gestegen naar een recordniveau. De prijs ging in twee dagen met 60 procent omhoog door de aanhoudend sterke vraag, het beperkte aanbod op de gasmarkt en de verwachting voor kouder weer op het noordelijk halfrond.

Het gasverbruik hangt in het stookseizoen af van de buitentemperatuur. Hoe lager de temperatuur, hoe hoger de stookkosten om dezelfde binnentemperatuur te behalen.

Halverwege vorige eeuw was de gemiddelde temperatuur van het stookseizoen 5,1 graden. Tegenwoordig is dat al 6,6 graden, aldus Weerplaza. Volgens het het bedrijf dat weerinformatie levert, scheelt dat een stuk in de portemonnee.

"De kans op een koud stookseizoen is klein", probeert Janssen huishoudens gerust te stellen. Dat geldt volgens de meteoroloog al helemaal vergeleken met halverwege de vorige eeuw. De opwarming van de aarde speelt daarin volgens de meteoroloog een rol.

30 procent meer gasverbruik bij extreem koud stookseizoen

Mocht Nederland dit stookseizoen te maken krijgen met de laagste temperaturen sinds het begin van de metingen, dan moeten huishoudens rekenen op 30 procent meer verbruik om het huis te verwarmen, zegt Janssen. Een extreem zacht stookseizoen, zoals in 2007, zorgt weer voor ongeveer 20 procent minder verbruik.

Een zeer koud stookseizoen komt nu eens per dertig jaar voor. Dat gebeurde in de vorige eeuw zeven keer zo vaak. Statistisch gezien is de kans op een zeer koud stookseizoen nu dus klein, legt Janssen uit.

"De kans op een extreem zacht stookseizoen is juist groter. "Dat komt nu ongeveer zeven tot tien keer vaker voor dan halverwege de vorige eeuw", zegt Janssen.

"Zelfs als we de recentelijk strengste winter van 2013 nemen, dan komen we bij lange na niet aan de 30 procent meer stookkosten", aldus Janssen. De meteoroloog noemt 30 procent meer stookkosten een "extreem scenario".