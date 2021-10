Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van zestig uur tegen een man die in oktober 2019 met een tractor de deur van het provinciehuis in Groningen forceerde. Tegen een man die als demonstratieleider wordt gezien, is een werkstraf van honderd uur geëist wegens opruiing. Wegens datzelfde vergrijp werd tegen een derde man eveneens zestig uur geëist.

De drie mannen namen in oktober 2019 deel aan een boerenprotest in Groningen tegen het stikstofbeleid. Boze boeren drongen toen het provinciehuis binnen om een gesprek met het provinciebestuur af te dwingen. De deur van het provinciehuis zat op slot, maar werd geramd door een tractor die werd bestuurd door de verdachte.

De schade als gevolg van die actie bedroeg meer dan 10.000 euro. De commissaris van de Koning en ambtenaren voelden zich bedreigd. Een "ontoelaatbare manier om beleid van tafel te krijgen", zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Groningen.

Een van de andere verdachten had zich volgens het OM opgeworpen als demonstratieleider, hoewel hij dat zelf ontkent. Hij gaf toe vanaf een opgeheven laadbak van een tractor opgeroepen te hebben tot het rammen van de deur van het provinciehuis, naar eigen zeggen om politici onder druk te zetten. Dat hij daarbij "nog tien minuten" en nog kortere ultimatums riep, was volgens hem een afgesproken seintje naar de politie, zodat ze wisten wanneer de trekker voor de deuren in beweging kon komen.

Het OM vindt deze uitleg niet aannemelijk. "Terwijl de stemming grimmiger werd, riep hij juist op tot het plegen van strafbare feiten." Het OM eist tegen hem de hoogste werkstraf. Hij wordt ook verdacht van openlijke geweldpleging, omdat hij eerder op de dag passagier was van een tractor die op de Vismarkt twee hekken omverreed. Een van de hekken raakte bijna een fietser.

Donderdagmiddag verschijnen nog twee mannen voor de rechter. Een van hen zou met een trekker tegen een politiepaard zijn gereden.