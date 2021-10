De twee overleden personen die zaterdag werden aangetroffen in een Nijmeegse woning zijn een 38-jarige en een 67-jarige vrouw. De personen woonden in het huis, laat de politie donderdag weten. De vrouwen hebben langere tijd in de woning gelegen, maar onderzoek moet nog uitwijzen hoelang.

Ook is nog altijd onduidelijk hoe de vrouwen in de woning aan de Spiegelhof om het leven zijn gekomen en of er mogelijk sprake is van een misdrijf.

Volgens regionale media gaat het om een moeder en haar dochter. De politie kan daar uit privacyoverwegingen geen uitspraken over doen.

Dat de vrouwen lange tijd in het huis hebben gelegen, maakt het onderzoek lastig. "We vermoeden dat ze daar langer dan weken lagen, dat gaat richting maanden. Hoelang exact is nog niet te zeggen, maar wel een periode", zei een woordvoerder van de politie vorige week.

De politie laat weten dat er vanwege de aard van het onderzoek "op korte termijn waarschijnlijk geen ontwikkelingen" te melden zijn.