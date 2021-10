In de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel moesten voor de tweede nacht op rij mensen op veldbedden en stoelen slapen. Hoeveel mensen niet in een gewoon bed konden slapen, kan een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdag niet zeggen. Er waren in totaal 150 veldbedden beschikbaar gesteld.

De druk op de asielopvang is zo groot, dat elke dag "gepuzzeld moet worden om voor iedereen een slaapplek te regelen".

Om de druk op Ter Apel te verlichten, werd woensdag al bekendgemaakt dat legerplaats Harskamp langer openblijft als opvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen. Daar zijn in totaal duizend plekken. Amsterdam gaat driehonderd voornamelijk Afghaanse evacués opvangen op het marineterrein op Kattenburg.

Het COA is blij met de ingreep van het demissionaire kabinet. "We zeggen al een aantal weken dat onze bezetting 100 procent is en elke dag komen er nieuwe mensen bij."

Naast dat het met gemeenten gesprekken over opvangplekken voert, benadert het COA sinds deze week ook hotels en vakantieparken met de vraag of die plek hebben. "Er is een heel team aan het rondbellen bij verschillende hotelketens en vakantieparken. Daarbij zijn we specifiek op zoek naar plekken waar minimaal dertig mensen zeker twee weken kunnen blijven, anders loont het niet."

In het vakantiepark in Duinrell worden al zo'n negenhonderd asielzoekers opgevangen. Welke hotels en vakantieparken zijn benaderd is nog niet bekend.

COA wil crisisnoodopvang hoe dan ook voorkomen

Met de zoektocht naar nieuwe opvangplekken hoopt het COA te voorkomen dat er crisisnoodopvang moet komen. "Dat is echt het aller-, allerlaatste scenario waarop we willen overgaan", aldus de woordvoerder.

Bij crisisopvang wijst de overheid plekken aan waar mensen opgevangen moeten worden, zoals sporthallen en tenten. De laatste keer dat dit gebeurde was zo'n zes jaar geleden, toen veel Syrische vluchtelingen naar Nederland kwamen.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielbeleid) sluit niet uit dat er crisisnoodopvang nodig is. "Dit laatste is natuurlijk zeer onwenselijk en probeer ik te voorkomen. Hiertoe vraag ik hulp aan gemeenten, provincies en vele andere betrokken partijen", schreef ze woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.