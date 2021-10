Jaouad F., de neef van Ridouan T., is dinsdag aangehouden in Marokko. Dat meldt het AD donderdag op basis van opsporingsbronnen. Hij wordt door justitie beschouwd als een belangrijke figuur in de criminele organisatie van T., de hoofdverdachte in het Marengo-proces.

Volgens de krant is de 27-jarige F. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vergismoord op de zoon van een Marokkaanse rechter in Marrakesh in november 2017.

Het eigenlijke doelwit was Mustapha F., een gewezen rivaal van T. De nu aangehouden Jaouad F. zou de aanleiding voor dit onderlinge conflict vormen.

Op 19 januari 2016 werd in Montfoort een bestelbusje in beslag genomen. Het voertuig was uitgerust met software waarmee je heimelijk opnames kunt maken. In datzelfde busje werd een SD-kaart met afbeeldingen van de geboren Bredanaar Jaouad F. gevonden.

Nadat de politie Jaouad F. hiervan op de hoogte had gesteld, werd de informatie met T. gedeeld. Mustapha F. wordt verantwoordelijk gehouden voor het busje en sindsdien zou T. plannen hebben gemaakt om Mustapha F. te liquideren.

De naam van Jaouad F. en zijn vermeende bijnaam 'Bolle' worden ook meerdere keren genoemd in het strafdossier van Marengo, maar hij wordt in dat proces niet vervolgd. Of Nederland om de uitlevering van Jaouad F. gaat vragen, is niet duidelijk.