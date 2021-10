De dichte mist waar het KNMI voor waarschuwde leidt donderdagochtend tot een drukke ochtendspits. Rond 8.20 uur stond er 386 kilometer file, op 95 plekken in het land. Bij Waalwijk gebeurde het grootste ongeluk: daar vond een kettingbotsing plaats waar zeker acht auto's bij betrokken waren.

Het is nog niet duidelijk óf en hoeveel gewonden er zijn. Rijkswaterstaat sloot na het ongeval één rijstrook van de A59 in de richting van 's-Hertogenbosch. Het verkeer kan zijn weg stapvoets vervolgen over de vluchtstrook.

Rijkswaterstaat raadt aan om de A59 te mijden en via de A27 en A58 te rijden. Hoelang de rijbaan bij Waalwijk dicht blijft, is niet bekend.

Het KNMI gaf vanwege de dichte mist code geel uit voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant. Op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter.

Vooral in Noord-Brabant en Gelderland staan veel (kleine) files. Rondom 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg staat het verkeer op meerdere punten vast. Zo is het druk op de A2 en A50, terwijl ook de A27 en A58 langzaamaan volstromen met verkeer dat de A27 probeert te mijden.

Het KNMI verwacht dat de dichte mist rond 11.00 uur in delen van het land opklaart. Het is de tweede dag op rij dat forenzen getroffen worden door slecht weer: zware regenbuien leidden woensdagochtend nog tot de drukste ochtendspits van het jaar. Toen stond er op het hoogtepunt 565 kilometer file.