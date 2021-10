In Utrecht is woensdagmiddag een graffititekening aangetroffen van burgemeester Sharon Dijksma die aan een galg hangt. Dijksma laat via Twitter weten aangifte te hebben gedaan van "deze en vele andere bedreigingen".

Onder de getekende pop aan de galg staat de naam van de burgemeester. "Dit raakt mij, mijn gezin en de mensen van wie ik hou. Er is een grens", twittert Dijksma.

Dijksma ontvangt sinds het sluiten van restaurant WAKU WAKU diverse bedreigingen. Het restaurant moest dicht omdat de eigenaren weigerden de gasten te controleren op hun coronatoegangsbewijs.

Eerder deze week deed demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ook aangifte van bedreiging na een tweet waarin werd gesuggereerd dat een galg voor hem klaarstond. De foto van de galg werd afgelopen weekeinde gemaakt tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Amsterdam. Toen zeulde een demonstrant een galg mee.