Legerplaats Harskamp blijft langer open als opvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen. Daarnaast gaat Amsterdam driehonderd hoofdzakelijk Afghaanse asielzoekers opvangen in het Marine Etablissement op Kattenburg.

De maatregelen zijn onder meer bedoeld om het aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten, schrijft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid woensdag in een Kamerbrief.

De opvang in het Groningse Ter Apel zit al weken vol vanwege een grote toeloop aan asielzoekers. In de nacht van dinsdag op woensdag was het daar zelfs zo druk dat honderden asielzoekers op stoelen en stretchers moesten slapen, meldde Nieuwsuur op basis van bronnen. Broekers-Knol bevestigde de problemen, maar wilde geen aantallen noemen.

Ook andere opvangplekken zitten aan hun maximale capaciteit. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft hotels en vakantieparken zelfs gevraagd om asielzoekers op te vangen. Eerder deze week schreef het COA dat er nog duizenden opvangplekken nodig zijn.

'Inwoners van Harskamp voelen zich opnieuw overvallen'

Harskamp zou eigenlijk afgelopen maandag gesloten worden. Woensdag heeft het gemeentebestuur van Ede op het ministerie een gesprek gehad. Daaruit bleek dat er toch nog maximaal 750 Afghaanse vluchtelingen op de legerplaats worden ondergebracht. Ze blijven daar zo kort mogelijk en uiterlijk tot het eind van deze maand,

"Duidelijk is dat de inwoners van Harskamp zich opnieuw overvallen voelen", schrijft burgemeester René Verhulst van Ede woensdag in een brief aan de inwoners van het dorpje.

Inwoners van Harskamp protesteerden eind augustus toen de eerste Afghaanse evacués naar de legerplaats kwamen. Er was plaats voor achthonderd vluchtelingen en sommige inwoners van het kleine dorp vonden dat een te grote groep. Ook waren ze boos dat ze niet eerder op de hoogte waren gesteld. Ditmaal heeft het gemeentebestuur al gepraat met de Dorpsraad Harskamp.

37 Dit is een van de kazernes waar Afghanen worden opgevangen na evacuatie

Eerste asielzoekers woensdag al gearriveerd in Amsterdam

Ook in Amsterdam zijn woensdagmiddag al de eerste asielzoekers gearriveerd. Het gaat vooral om Afghanen, maar mogelijk ook mensen met een andere nationaliteit. Amsterdam geeft met de opvang van driehonderd asielzoekers gehoor aan de oproep van het COA.

Op het marineterrein zijn onlangs ook al tijdelijk honderden Afghaanse vluchtelingen opgevangen, toen maar voor enkele dagen. Zij werden daarna overgeplaatst naar een nieuw noodopvangkamp in Heumensoord bij Nijmegen. Dat zit momenteel ook vol.

Op meerdere plekken in het land zijn de afgelopen weken tijdelijke (nood)opvanglocaties geopend. Onder meer in Heumensoord, 's Gravendeel en Almelo zijn locaties opgezet waar asielzoekers tijdelijk kunnen verblijven. In Goes is een noodopvang in een evenementenhal in gebruik genomen, maar ook daar is de maximale bezetting inmiddels bereikt, schrijft Broekers-Knol.