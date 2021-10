De rechtbank in Maastricht heeft woensdag Danny V. vrijgesproken van het bedreigen van demissionair vicepremier Hugo de Jonge. De 27-jarige Heerlenaar was op Facebook te zien met een video waarop hij volgens het Openbaar Ministerie met twee vrienden zingt: "Hugo gaat dood" en "Hugo brandt toch het best".

De rechtbank sprak de man vrij omdat hij niet wist dat hij gefilmd werd en hij niet de opzet had dat De Jonge dit filmpje zou zien, en zich daardoor bedreigd zou voelen.

Het OM eiste een gevangenisstraf van dertig dagen met aftrek van de veertien dagen voorarrest, die V. al uitzat sinds zijn aanhouding op 22 september. Daarnaast eiste het OM dat een eerdere voorwaardelijke taakstraf van twintig uur wegens belediging van de politie ten uitvoer wordt gelegd.

Advocaat Wesley Houben van V. vroeg om vrijspraak omdat zijn cliënt niet de intentie had De Jonge te bedreigen. Bovendien ontkende de raadsman woensdag dat zijn cliënt "Hugo gaat dood" heeft gezongen. Houben betoogde dat V. ook niet de intentie had De Jonge te bedreigen.

V. zelf zei dat hij niet wist dat er een filmpje werd opgenomen en op internet werd gezet. Toen hij daarachter kwam, heeft hij het er naar eigen zeggen weer af laten halen.

V. veroordeeld voor bedreigen Omtzigt

Het omstreden filmpje werd met veel gelach opgenomen tijdens een persconferentie van De Jonge op 9 juli. De minister kreeg het filmpje via de politie onder ogen en liet na het zien ervan weten zich bedreigd te voelen. Dit mede omdat de verdachte eerder al, op 20 augustus vorig jaar, Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt had bedreigd.

Voor dit laatste werd hij in hoger beroep veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. V. is hiertegen in cassatie gegaan.

De Jonge deed maandag nog aangifte van een andere bedreiging. Dat deed hij nadat een twitteraar een foto had geplaatst van een galg tijdens een coronademonstratie afgelopen weekend in Amsterdam. Het OM bestempelde de tweet als bedreigend.