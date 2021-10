Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag met enkele slachtoffers van de toeslagenaffaire gesproken, bevestigde de Rijksvoorlichtingsdienst aan NU.nl na berichtgeving van de NOS. De koning ging daarmee in op het verzoek van vijf gedupeerden die in september in een brief om hulp vroegen.

Vijf gedupeerden schreven eind september een brief aan de koning. In de brief werd onder meer verwezen naar alle dwangbevelen, dagvaardingen en brieven die de slachtoffers 'in naam van de koning' hebben gekregen. Ook schreven ze dat alle problemen waarmee ze te maken hebben gekregen door de affaire nog altijd niet zijn opgelost. Ze hopen op hulp en excuses van de koning.

"De koning geeft met de uitnodiging gehoor aan hun verzoek, omdat hij het belangrijk vindt om in gesprek te gaan met gedupeerde ouders", aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Deze ouders kwamen woensdagmiddag op gesprek op Paleis Noordeinde.

Willem-Alexander "sprak met de ouders over hun ervaringen en over wat hun is overkomen nadat zij in grote financiële problemen waren gekomen doordat zij onterecht kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen, of wanneer kinderopvangtoeslag onterecht werd stopgezet", aldus de RVD. De extreem hoge boetes en terugbetalingen die de ouders moesten doen, leidden tot zowel financiële als emotionele schade.

In de troonrede van dit jaar sprak de koning al over de slachtoffers van de toeslagenaffaire. "De overheid heeft mensen letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan. In beide gevallen geldt: fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen."