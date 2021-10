Naast het witwassen van de 11,3 miljoen euro die in een villa in De Kwakel is gevonden, wordt Mike S. verdacht van grootschalige handel in cocaïne en het witwassen van nog eens bijna 24 miljoen euro. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een inleidende zitting in de rechtbank van Amsterdam.

De verdenking is gebaseerd op administratie die aan S. wordt toegeschreven. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wordt daarin specifiek beschreven hoeveel geld is overgedragen aan onbekende derden, wanneer dat is gebeurd en of het gelukt is.

Eind juni werden na een inval in een woning in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel miljoenen aan cashgeld en bijna 3.000 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs en het geld lagen verspreid over het huis en in de kruipruimte van het pand. Net als een selectie luxeproducten en enkele wapens.

De 54-jarige S. was destijds in de woning en werd ter plekke aangehouden. Hoewel het huis op niemands naam staat, wordt hij als de bewoner beschouwd. Op het adres in De Kwakel staat ook het bedrijf van S. ingeschreven.

S. heeft nog geen verklaring afgelegd

De drugs zijn volgens de politie van een Zuid-Amerikaanse drugsorganisatie, maar specificeerde dat niet nader. Eind 2019 zei S. in een interview vaak voor zaken naar Mexico te reizen en onder andere in vastgoed te handelen.

De vader van twee kinderen was woensdag aanwezig in de rechtbank, maar liet het woord aan zijn advocaat Alex van Roy. De raadsman wilde graag weten hoe het onderzoek naar zijn cliënt is gestart om de legitimiteit te kunnen toetsen.

Hoe de politie bij de woning in De Kwakel is uitgekomen is namelijk afgeschermd. De rechtbank oordeelde dat zolang er geen aanwijzing is voor het tegenovergestelde, men ervan uit kan gaan dat dit volgens de regels is verlopen.

De officier van justitie liet weten dat S. nog geen verklaring heeft afgelegd, "maar dat de deur blijft openstaan".

In de woning in De Kwakel werden tassen vol met cash aangetroffen. In de woning in De Kwakel werden tassen vol met cash aangetroffen. Foto: Politie

Ook Mike L. in verband gebracht met drugshandel

Medeverdachte Mike L. ontbrak in de rechtszaal, net als zijn raadsman Serge Weening. Ook de 29-jarige man uit Hilversum wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en het witwassen van geld.

In het geval van L. gaat het om een bedrag van bijna 4 miljoen euro en 101 kilo cocaïne. Deze verdenking is eveneens gebaseerd op administratie. Weening zegt desgevraagd niet in te willen gaan op de verdenkingen tegen zijn cliënt.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 22 december. Beide verdachten blijven tot die tijd vastzitten.