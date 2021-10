Regen, zware ongelukken en wegwerkzaamheden leiden woensdagochtend tot de drukste ochtendspits van het jaar, vertelt een woordvoerder van de ANWB aan NU.nl. Rond 8.20 uur stond er maar liefst 565 kilometer file verspreid over honderd plekken in het land.

"Het is heel druk", beaamt de woordvoerder. "Dat komt door de combinatie van wegafsluitingen en het slechte weer. Dan gebeuren er normaliter meer ongelukken."

Een groot regengebied trok via het westen het land in en trekt nu langzaam richting Oost-Nederland. Lokaal kan de regen gepaard gaan met zware windstoten van maximaal 75 kilometer per uur.

Woensdagochtend is het vooral druk in de regio van Dordrecht, Rotterdam en Gorinchem. Daar hopen zich veel kleine files op, die ontstonden door ongelukken op de weg.

"Verder is het erg druk op de A15 en A16, doordat de A12 in de richting van Utrecht naar Den Haag is afgesloten", legt de woordvoerder uit. Ook op de A2 (63 kilometer file), A4 (36 kilometer file) en A1 (35 kilometer file) staat het verkeer op diverse punten vast. Verder was een aantal wegen helemaal dicht door ongelukken, zoals de A4 en A6.

Met 565 kilometer file is het vorige ochtendspitsrecord van dit jaar (468 kilometer file) ruimschoots gebroken. "Dit is best opmerkelijk voor een woensdag", aldus de woordvoerder.

Rond 9.00 nam de drukte op de weg af. Er stond toen nog 'maar' 420 kilometer file.