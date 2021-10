Universitair medisch centrum Erasmus MC en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werkten de afgelopen jaren samen met Chinese wetenschappers aan de ontwikkeling van een gevoelige DNA-techniek en een omstreden DNA-databank. Dat melden Follow the Money (FTM) en RTL Nieuws woensdag. Beide kunnen volgens deskundigen worden gebruikt om minderheden en politieke tegenstanders te controleren.

Nederlandse DNA-wetenschappers werken volgens FTM en RTL Nieuws samen met collega's in China die contacten hebben met de Chinese politie. Deskundigen vinden dit gevaarlijk, want zo kan onze gevoelige kennis over DNA in handen van de Chinese regering vallen.

Het gaat om een hightech techniek waarmee je met een druppel bloed de kleur van iemands haar of ogen kunt vaststellen. In Nederland wordt de techniek gebruikt om verdachten van moord en verkrachting te vinden met behulp van een DNA-spoor. Maar de Chinese overheid gebruikt deze techniek ook tegen onschuldige mensen, schrijft RTL Nieuws.

In zeven wetenschappelijke onderzoeken wordt gebruikgemaakt van DNA-materiaal van de Oeigoerse minderheid in China. In drie van deze studies is het onderzochte bloed afkomstig van de Chinese politie. Twee onderzoeken zijn afgekeurd, omdat onduidelijk was of de Oeigoeren vrijwillig bloed hebben afgestaan. En de goedkeuringsverklaringen die bij de andere onderzoeken wel voorhanden zijn, zijn niet per definitie betrouwbaar.

Erasmus MC weerspreekt de kritiek dat de samenwerking met de Chinezen problematisch is. In een reactie zegt het universitair medisch centrum dat de resultaten van de onderzoeken niet gebruikt kunnen worden voor gezichtsherkenning en het identificeren van Oeigoeren.