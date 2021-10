Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vraagt hotels en vakantieparken om asielzoekers op te vangen, bevestigt het na vragen van de Volkskrant.

Eerder deze week schreef NU.nl al dat het COA nog altijd duizenden opvangplekken voor asielzoekers nodig heeft. De organisatie zegt zelf al enige tijd over de 100 procent capaciteit te zitten. Omdat de situatie niet snel lijkt te verbeteren, moet mogelijk de crisisopvang worden ingezet. Dan worden asielzoekers in sporthallen opgevangen. "Dat willen we niet, maar het komt wel dichterbij", aldus een woordvoerder.

Hotels krijgen de vraag of ze minimaal dertig asielzoekers voor twee weken kunnen herbergen en drie maaltijden per dag kunnen verzorgen. Het is niet duidelijk wat het COA van vakantieparken vraagt.

Begin september verklaarde het COA dat er minimaal vierduizend extra opvangplekken nodig waren. Daarvan zijn er inmiddels duizend gevuld en binnenkort worden vermoedelijk nog eens duizend plekken in gebruik genomen. Tegelijkertijd komen nog iedere dag zo'n 100 tot 150 asielzoekers aan in Nederland.

Dat er op dit moment een tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers is, komt door een combinatie van het toenemende aantal asielaanvragen en de komst van Afghaanse evacués. Ook verblijven in de bestaande opvanglocaties ruim elfduizend statushouders die nog op woonruimte wachten. Het COA hoopt binnenkort extra opvanglocaties in onder meer Utrecht en Zaanstad te openen.