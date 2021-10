Er trekken woensdag buien over het land en het gaat stevig waaien. Vooral aan zee is de wind hard: daar zijn windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur mogelijk.

Overdag is het wisselend bewolkt en trekken er buien over het land. 's Middags klaart het vanuit het noordwesten op en kan de zon vaker doorbreken.

De harde wind kan nog tot het einde van de middag aanhouden. De temperatuur ligt woensdag rond de 15 graden.

