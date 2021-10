Hoewel het weleens kan gebeuren dat er meerdere aardbevingen op een dag voorkomen in Groningen, is het wel uitzonderlijk, zegt weerinstituut KNMI, dat ook gespecialiseerd is in seismologie. De provincie werd maandag tot drie keer toe opgeschrikt door een aardbeving.

Maandag rond 5.00 uur was de eerste beving met een magnitude van 2.5, gevolgd door een tweede omstreeks 15.30 uur met een magnitude van 1.8. Laat in de avond volgde de derde en voorlopig laatst gemeten beving met een magnitude van 2.2. Alle bevingen werden gemeten op circa 3 kilometer diepte.

"Twee bevingen waren bij Zeerijp, op een paar honderd meter afstand van elkaar. Dit is het hart van het gasveld, waar de grootste samendrukking in het gasreservoir plaatsvindt en waar ook de meeste bodemdaling is", aldus het KNMI dinsdag.

"De gaswinning in Groningen neemt af en daarmee ook het aantal en de kracht van de aardbevingen." Toch houdt het instituut nog rekening met zwaardere aardbevingen, omdat er nog steeds spanning in de ondergrond wordt opgebouwd.

In het gebied rond Zeerijp en Loppersum zijn de laatste tijd bovengemiddeld veel bevingen geweest, zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het instituut ziet toe op de veiligheid van mijnbouwactiviteiten, gaswinning en windmolens op zee en de effecten voor het milieu.

"Elke beving betekent een nieuw rondje om het huis om te kijken of er schade bij is gekomen, of herinnert aan schade die nog wacht op afhandeling", aldus het SodM. "Bewoners geven aan gevoelens van angst te ervaren nu er drie bevingen van rond de magnitude 2.0 hebben plaatsgevonden op één dag."