De kans is groot dat veel wilde zwijnen op de Veluwe de komende winter de hongerdood sterven. Door het koude voorjaar en de natte zomer vallen er deze herfst minder eikels en beukennootjes van de bomen. Tegelijkertijd is het aantal zwijnen in de afgelopen jaren flink toegenomen.

Dat meldt de Vereniging Wildbeheer Veluwe in een bericht op Nature Today.

De zwijnen hadden de afgelopen acht jaar 's winters voedsel in overvloed. Maar naar verwachting valt er dit jaar maar zo'n 1,6 miljoen kilo eikels en beukennootjes van de bomen. Dat komt onder meer doordat 60 procent van de beuken op de Veluwe niet in bloei heeft gestaan. In 2012 was er voor het laatst zo weinig voedsel voor de zwijnen.

Doordat er in de afgelopen acht jaar voedsel in overvloed was, hebben de dieren zich naar hartenlust voortgeplant. Hierdoor is het aantal zwijnen op de Veluwe nu aanzienlijk groter dan gebruikelijk. Doordat er niet genoeg beukennootjes en eikels zijn, zullen alleen de sterkste dieren het overleven.

Het is de verwachting dat de situatie verder verslechtert als er een zware, koude winter aanbreekt.

De Vereniging Wildbeheer Veluwe voegt hier wel aan toe dat een reductie van het aantal zwijnen op de Veluwe vanuit ecologisch perspectief niet per se slecht is. Het grote aantal zwijnen heeft een flinke impact op bepaalde planten- en diersoorten op de Veluwe. De dieren ploegen namelijk op grote schaal de bosbodems om.