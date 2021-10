Het is 's ochtends bijna overal droog met brede opklaringen.

Later in de ochtend neemt de bewolking toe en in de middag kan het op steeds meer plekken gaan regenen. Alleen in het noordoosten blijft het een groot deel van de dag droog.

De temperatuur ligt dinsdag tussen de 15 en 17 graden en er staat een matige tot krachtige zuidenwind.

