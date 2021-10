De provincie Groningen is maandagavond voor de derde keer op één dag opgeschrikt door een aardbeving. Om 22.47 uur was er opnieuw een beving met een magnitude van 2.2 bij het dorp Zeerijp, meldt het KNMI.

Het is de tweede beving maandag bij Zeerijp. In de ochtend was er omstreeks 5.00 uur al een aardbeving met een magnitude van 2.5. Bij het Groningse Appingedam was er maandag om 15.30 uur een beving met een magnitude van 1.8. Alle drie de bevingen waren op een diepte van 3 kilometer.

De beving bij Appingedam was volgens het KNMI geen naschok van de eerdere aardbeving bij Zeerijp. Of die van maandagavond wel een naschok was, is nog niet bekend.

In Groningen komen vaker aardbevingen voor als gevolg van jarenlange gaswinning in de provincie. Deze zomer vonden er nog twee aardbevingen vlak na elkaar plaats in Stedum. De zwaarste beving tot nu toe vond plaats in 2012 bij het gehucht Huizinge in de toenmalige gemeente Loppersum. Die beving had een magnitude van 3.6.