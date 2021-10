Een steekpartij aan de Burgwal in Delft heeft maandagavond iemand het leven gekost. De politie trof het slachtoffer zwaargewond aan, maar de hulp kwam te laat.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over de identiteit van het slachtoffer is ook nog niets bekend, zegt een politiewoordvoerder.

De steekpartij vond rond 20.30 uur plaats. Volgens Omroep West gebeurde dat vermoedelijk in een huis.

Het onderzoek gaat nog zeker heel de nacht duren, zegt de politie. De omgeving is afgezet met linten.