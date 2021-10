Door de nieuwe donorwet die vorig jaar inging, heeft het donorregister er in een jaar tijd 3,7 miljoen registraties bij gekregen, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Donorregister. Op 1 juli hadden ruim 10,6 miljoen Nederlanders van achttien jaar of ouder een eigen keuze ingevuld. Dat komt neer op 75 procent van de volwassen bevolking.

In de donorwet is sinds een jaar geregeld dat mensen die geen keuze opgeven, in het donorregister geregistreerd worden onder de noemer 'geen bezwaar tegen orgaan- of weefseltransplantatie'.

Inmiddels hebben 4,8 miljoen mensen expliciet toestemming gegeven voor orgaandonatie. Dat zijn er bijna een miljoen meer dan begin vorig jaar. 3,3 miljoen Nederlanders hebben nog niets ingevuld en zeggen daarmee dus geen bezwaar te hebben tegen donatie.

Het aantal mensen dat geen toestemming geeft voor donatie steeg ook: van 2,3 miljoen in 2020 naar 4,3 miljoen in 2021. De overige 1,5 miljoen mensen hebben laten vastleggen dat een nabestaande de beslissing mag nemen.

Een kwart van de volwassenen heeft nog geen keuze gemaakt. Vooral jongeren hebben dit nog niet gedaan. Zo had 41 procent van de achttien- tot twintigjarigen op 1 juli nog geen keuze doorgegeven.

Verder hebben vrouwen (79 procent) vaker een keuze laten registreren dan mannen (71 procent). Vrouwen (38 procent) geven ook vaker toestemming voor orgaandonatie dan mannen (31 procent).