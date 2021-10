Het hoofd van de Dienst Specialistische Operaties (DSO) van de politie, Marjolein Smit, vertrekt per 1 december. Aanhoudende problemen en onrust binnen de dienst zijn hiervoor de aanleiding. Een woordvoerder van de Nationale Politie bevestigt maandag berichtgeving hierover van De Telegraaf.

De DSO richt zich onder meer op afgeschermde operaties, zoals werken onder dekmantel (undercoveroperaties) en getuigenbescherming. De dienst valt onder de Landelijke Eenheid van de politie. Smit heeft de dienst vijf jaar geleid.

Diverse onderzoeken hebben de afgelopen jaren problemen blootgelegd bij de Landelijke Eenheid. In juni maakte het hoofd van de eenheid, Jannine van den Berg, haar vertrek bekend. Zij stapt aan het eind van het jaar op.

Eerder dit jaar kwam de DSO in het nieuws door een undercoveragent die in april zelfmoord pleegde. Hij zou tijdens een undercoveroperatie in Zevenbergschen Hoek onder te grote druk hebben gewerkt en geen andere uitweg hebben gezien dan zich van het leven te beroven. Een speciale commissie doet onderzoek naar het overlijden van de agent.