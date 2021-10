Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is nog steeds op zoek naar duizenden plekken om asielzoekers op te vangen, zegt een woordvoerder maandag tegen NU.nl. De dringende oproep die het demissionaire kabinet eind augustus aan gemeenten deed, heeft wel een aantal opvangplekken opgeleverd, maar nog steeds zegt het COA over de 100 procent capaciteit heen te zitten.

Van de minimaal vierduizend plekken die het COA op 10 september zei nodig te hebben, zijn inmiddels duizend plekken gevuld en komen er binnenkort nog ongeveer duizend plekken aan. Tegelijkertijd komen nog iedere dag nieuwe mensen naar ons land, op dit moment zo'n 100 tot 150 per dag, waardoor de vrijgekomen bedden snel worden opgevuld.

"Daarom roepen we nog steeds op voor nieuwe plekken. We hebben nog steeds te weinig plek", aldus de woordvoerder. "De volgende stap is crisisopvang. Dat willen we niet, maar het komt wel dichterbij." Mocht er sprake zijn van zo'n situatie, dan zou dat betekenen dat gemeenten bijvoorbeeld sporthallen moeten openen zodat vluchtelingen daar onderdak kunnen krijgen.

Daarnaast is het COA met meerdere gemeenten in gesprek over nog meer opvanglocaties. Vaak duurt het enkele weken voordat zo'n noodopvang daadwerkelijk staat, legt de woordvoerder uit. Zo worden waarschijnlijk over een paar weken opvanglocaties in Utrecht en Zaanstad geopend.

"We weten dat de gemeenten van goede wil zijn, maar ook zij kunnen niet toveren", zegt de woordvoerder. Een locatie kan namelijk niet zomaar worden geopend: er moet ten eerste plek zijn en daarnaast moet bijvoorbeeld ook worden overlegd met de buurt en speelt ook de lokale politiek een rol.

Tekort door meer asielaanvragen en komst Afghaanse evacués

Dat er op dit moment een tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers is, komt door een combinatie van een toenemend aantal asielaanvragen en de komst van Afghaanse evacués. Ook verblijven op de bestaande opvanglocaties ruim elfduizend statushouders die nog op woonruimte wachten.

Op meerdere plekken in het land werden daarom al tijdelijke (nood)opvanglocaties geopend. Onder meer in Heumensoord, 's Gravendeel en Almelo zijn locaties opgezet waar asielzoekers tijdelijk kunnen verblijven. In Goes werd vorige week voor het eerst een noodopvang in een evenementenhal in gebruik genomen. 320 mannen die eerst in Ter Apel verbleven, worden in een van de hallen van evenementencomplex Zeelandhallen opgevangen tot ze op een andere locatie terechtkunnen.