Deze week begint wisselvallig, maar vanaf donderdag belooft het stabiel en zonnig nazomerweer te worden. In het zuidoosten van het land kan het aan het eind van de week zelfs 20 graden worden, meldt Weerplaza maandag.

Maandag verloopt overwegend droog met zonnige perioden. De meeste zon is weggelegd voor de zuidelijke helft van het land, terwijl het westen te maken krijgt met buien die best fel kunnen uitpakken met kans op onweer en hagel.

Op dinsdag weet een klein, maar venijnig lagedrukgebied zich tussen twee hogedrukgebieden door te wurmen. Dat systeem komt waarschijnlijk precies boven Nederland uit. Het raakt als het ware ingesloten tussen alle hogedrukgebieden en tolt vervolgens tot 48 uur boven het land. Dit kan tussen dinsdagmiddag en donderdagochtend nog voor een behoorlijke opleving van de buiigheid zorgen. Ook is er een kans op veel wind.

Vanaf donderdag bouwt zich een hogedrukgebied op en wordt het weer stabieler en rustiger. De timing op donderdag zelf is nog onzeker, maar vanaf vrijdag blijft het een aantal dagen droog en is er veel meer ruimte voor de zon. Daarbij draait de wind naar een oostelijke richting.

Dit heeft gevolgen voor de temperatuur, zowel overdag als in de nacht. Onder een heldere hemel kan het tijdens de nachtelijke uren namelijk flink afkoelen in deze tijd van het jaar. Richting volgend weekend is zelfs lokale vorst aan de grond mogelijk, ofwel lichte vorst op 10 centimeter hoogte.

Overdag wordt het door instraling van de zon juist iets warmer met maxima rond 18 graden. In het zuidoosten lijkt vanaf vrijdag zelfs 20 graden mogelijk. Doordat er weinig wind staat, zal het dan aangenaam herfstweer zijn.