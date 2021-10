Het Groningse dorp Zeerijp is maandag vroeg in de ochtend opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 2.5. Tientallen mensen zouden de beving hebben gevoeld.

De beving vond even voor 5.00 uur plaats op 3 kilometer diepte, meldt het KNMI. Zeerijp ligt in de buurt van Loppersum, dat vaker door aardbevingen is getroffen.

RTV Noord maakte maandag melding van tientallen mensen die zeiden dat ze de aardbeving hadden gevoeld. Ze gaven aan "bevende muren" te horen en last te hebben van herrie op het dak.

Een woordvoerder van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zegt tegen NU.nl dat het vooralsnog moeilijk is om te bepalen hoeveel schademeldingen er van deze specifieke beving zijn gedaan, omdat er wekelijks "honderden schademeldingen" bij het IMG binnenkomen. Bovendien doet niet iedereen direct melding van schade.

"We kijken meestal naar het gemiddelde aantal meldingen van de afgelopen 24 uur in het getroffen gebied. Als we dan na een aardbeving een toename in dat gemiddelde zien, weten we dat dit waarschijnlijk door de beving komt", aldus de woordvoerder. "De ervaring leert dat dit soort bevingen niet tot honderden extra meldingen leidt."

In Groningen komen vaker aardbevingen voor als gevolg van jarenlange gaswinning in de provincie. Deze zomer vonden er nog twee aardbevingen vlak na elkaar plaats in Stedum. De zwaarste beving tot nu toe vond plaats in 2012 bij het gehucht Huizinge in de toenmalige gemeente Loppersum. Die beving had een magnitude van 3.6.