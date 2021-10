liass K. heeft maandag in de rechtbank geen vragen willen beantwoorden over verklaringen die hij bij de politie heeft afgelegd over verschillende liquidaties. Na lange tijd te hebben gezwegen, besloot de hoofdverdachte in het liquidatieproces onlangs juist te gaan praten toen het Openbaar Ministerie (OM) levenslang tegen hem had geëist. Nu houdt hij de lippen weer op elkaar.

Gevraagd naar de reden waarom K. zwijgt, antwoordde hij: "Verschoningsrecht". Dat is het recht van een getuige om niet te verklaren omdat hij zichzelf of een familielid met zijn antwoorden kan belasten. Dit alles doet hij op advies van zijn advocaat.

Het gaat in dit proces om drie liquidaties en twee voorbereidingen op een moord. Volgens het OM is K. bij al die zaken betrokken als zogenoemde moordmakelaar. Daarom werd in mei van dit jaar een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist.

Een maand later maakte K. zijn opvallende stap bekend. Hij was alsnog bereid te gaan praten en legde die maand verschillende verklaringen af bij de politie. Daarin wees hij onder andere medeverdachte Gökhan C. aan als betrokkene bij de moord op Alexander Gillis in 2014 in Zaandam.

Advocaten medeverdachten mochten vragen stellen

Maandag was het de beurt aan de rechtbank en raadslieden van zeven medeverdachten om K. vragen te stellen, maar hier kwam weinig van terecht. "Ik wil wel, maar op advies van mijn advocaat beroep ik me op mijn verschoningsrecht", was de uitleg van de 34-jarige Amsterdammer.

De advocaat van K., Barry van de Luijtgaarden, wil desgevraagd niet laten weten waarom hij zijn cliënt dit heeft geadviseerd. "Dat is een juridisch verhaal", aldus de raadsman. "Dit proces draait voornamelijk om mijn cliënt en in zijn zaak heeft hij als verdachte verklaringen afgelegd. Dat betekent niet dat hij als getuige ook vragen hoeft te beantwoorden."

Dat K. zich nu op zijn verschoningsrecht beroept, doet volgens de advocaat dan ook niets af aan de kracht van zijn verklaringen.

De uitspraak in deze zaak staat gepland voor januari 2022.