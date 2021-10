Politie Noord-Holland doet een ultieme poging om het lichaam van de verdwenen Sumanta Bansi te vinden, bevestigt de politie na berichtgeving van De Telegraaf. Agenten gaan van maandag tot en met vrijdag een groot deel van recreatiegebied De Hulk afgraven en zeven.

In het gebied is al eens eerder gezocht naar de verdwenen studente. De politie vermoedt al geruime tijd dat het lichaam van Bansi in De Hulk is gedumpt. Eerder werd bekend dat agenten Google-locatiegegevens van verdachten hebben ingezien.

Op 19 april, 6 mei, 30 juni en 18 augustus werd ook al in De Hulk gezocht naar Bansi. De laatste zoektocht werd opgezet nadat een speurhond was aangeslagen, maar ook die poging bleef zonder resultaat.

Bij de nieuwste zoekactie wordt opnieuw een Veteranen Search Team ingezet. Ook ondersteunen agenten van de Landelijke Eenheid het korps van de provincie Noord-Holland. Met een graafmachine zal een groot deel van het recreatiegebied worden doorgespit.

Bansi mogelijk slachtoffer van eerwraak

Bansi verdween in februari 2018. De politie gaat ervan uit dat de studente slachtoffer is geworden van een misdrijf. Mogelijk is er gehandeld uit eerwraak, omdat Bansi zwanger zou zijn geraakt van Manodj B. Zij zou het kind hebben willen houden.

Eerder bleek dat B. in afgeluisterde gesprekken heeft gezegd dat hij Bansi om het leven heeft gebracht. Ook sprak hij over het "weggooien van een moordwapen".

Bansi had op 1 oktober haar 26e verjaardag moeten vieren. Haar familie laat aan De Telegraaf weten blij te zijn met de nieuwe zoektocht, maar is tegelijkertijd terughoudend. "We hopen natuurlijk dat het uiteindelijk een keer lukt."