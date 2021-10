Een bestaand medicijn tegen hoge bloeddruk helpt ook kinderen met autisme bij het verwerken van prikkels, concludeert Amsterdam UMC na onderzoek. Het gaat om het middel bumetanide.

Volgens het academisch ziekenhuis heeft dit medicijn een gunstige werking in hersenen van kinderen die moeite hebben informatie te verwerken. Hun prikkelbalans is dan niet optimaal, het brein is over- of onderprikkeld.

"De onderzoekers tonen aan dat bumetanide de prikkelbalans kan beïnvloeden door de chloorconcentratie in de hersencellen te verminderen", aldus Amsterdam UMC.

De onderzoekers ontwikkelden ook een algoritme dat kan voorspellen voor welke kinderen dit middel werkt en welke niet. Dat doen ze met behulp van een hersenfilmpje (EEG).

"Het moet gedaan zijn met zomaar iets voorschrijven voor kinderen met autismesymptomen. Wij hebben een methode gevonden waarbij we vrij precies kunnen zien voor welk kind dit middel zal werken", zegt kinderpsychiater Hilgo Bruining.

Hij wijst erop dat bumetanide geen ernstige bijwerkingen heeft, die middelen als antipsychotica of Ritalin wel hebben.

Bij het onderzoek waren 92 kinderen van zeven tot vijftien jaar met autisme betrokken. De studie is samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en UMC Utrecht opgezet en werd vorige maand gepubliceerd in het medisch vakblad Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.