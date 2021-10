Het aantal mensen dat in 2020 een griepprik haalde, is ongeveer gelijk aan dat van 2019. 54 procent van de mensen met een uitnodiging liet zich vaccineren, 1 procent meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het onderzoeksinstituut Nivel, waar de NOS over bericht.

Door de coronamaatregelen was er vorig jaar bijna geen griep, waardoor de aankomende griepgolf lastig te voorspellen is.

Jaarlijks krijgen ongeveer zes miljoen mensen een uitnodiging voor een griepprik. In 2020 kwam hier een groep bij, namelijk gebruikers van afweeronderdrukkende medicatie. Onder deze groep lag het opkomstpercentage lager dan gemiddeld. Zonder deze groep steeg het aantal mensen dat inging op de uitnodiging van 53 procent naar 57 procent.

"Vorig jaar was er bijna geen griep, waardoor we onze antistoffen niet hebben kunnen onderhouden", legde Mariska Petrignani, arts infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden, eerder uit aan NU.nl. Daardoor kan de griep heviger toeslaan. Ook is het lastiger te voorspellen wanneer de griepgolf komt.

Het aantal mensen dat een prik wil, neemt sinds 2017 toe, dus al voor de coronapandemie. Kwetsbare mensen die geen uitnodiging krijgen, kunnen een gratis vaccin bij hun huisarts aanvragen. Die bepaalt of iemand hiervoor in aanmerking komt.

Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad het aantal griepprikken uit te breiden naar nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld zwangere vrouwen vanaf 22 weken. Volgend jaar krijgen ook zij een uitnodiging.