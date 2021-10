Het kost per gedupeerde ouder in de toeslagenaffaire gemiddeld 50 uur om tot een oplossing te komen, zei demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) zondag in WNL op Zondag. Gedupeerde ouders willen liever zekerheid dan een systeem van compensatie dat lijkt op de snelle coronasteun aan ondernemers, stelt de staatssecretaris.

"Deze ouders zijn slachtoffer geworden van een systeem dat werkte op basis van voorschotten", lichtte Van Huffelen toe dat snelle compensatie niet de wens is van de gedupeerde ouders. "Ze willen geen geld krijgen waarvan ze de kans lopen dat ze het weer moeten terugbetalen."

Minder dan 10 procent van de ruim 47.000 mensen die volgens Van Huffelen gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, ongeveer 4.000 mensen, is tot nu toe volledig geholpen.

40 procent van de mensen die zich hebben gemeld rond de toeslagenaffaire heeft volgens de staatssecretaris problemen die niet onder de toeslagenaffaire vallen.

Volgens Van Huffelen doet de overheid er veel aan om de gedupeerde ouders te helpen. Het aanbieden van 30.000 euro voorschot en het pauzeren van schulden zijn daar volgens haar voorbeelden van.

Wensen van ouders lopen volgens Van Huffelen sterk uiteen

De wensen van de ouders om alles op de rit te krijgen, zijn volgens Van Huffelen echter heel verschillend. Vrijdag zei de staatssecretaris in Nieuwsuur te verwachten dat het nog heel lang zal duren voordat alle gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire zijn gecompenseerd.

Van Huffelen vindt dat het systeem van toeslagen op de schop moet. Volgens de staatssecretaris heeft Nederland nu een stelsel dat mensen heel erg in de problemen kan brengen.