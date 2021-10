Zeker 120 mensen zijn zaterdagmiddag geëvacueerd uit het WTC Hotel in Leeuwarden, nadat in de sauna op de vierde etage van het gebouw een zeer grote brand was uitgebroken.

De brand ontstond in de sauna van het hotel aan de Heliconweg en was groter dan aanvankelijk werd gedacht. Er kwam wel rook bij de brand vrij, wat het voor de brandweer moeilijk maakte om dichter bij de brand te komen.

Al snel werden meerdere eenheden opgeroepen, omdat er meer mankracht nodig was. Ook schaalde de brandweer op naar GRIP 1. Dit wijst op een verregaande onderlinge coördinatie tussen hulpdiensten bij grotere incidenten.

De brandweer meldt dat er vooralsnog geen slachtoffers bekend zijn. Een aantal mensen is in de ambulance nagekeken.

Er worden momenteel ongeveer dertig mensen opgevangen in het Holland Casino tegenover het hotel. Of en wanneer zij kunnen terugkeren naar het hotel, is nog onduidelijk.