De meer dan 120 mensen die zaterdag uit het WTC Hotel in Leeuwarden werden geëvacueerd nadat er een zeer grote brand was ontstaan in de sauna, kunnen zaterdagavond niet terug. De brand is inmiddels onder controle.

"De brand is wel uit, maar er is veel schade. Mensen kunnen vannacht niet in het hotel slapen", zegt een woordvoerder van brandweer Friesland.

De brand ontstond in de sauna van het hotel aan de Heliconweg en was groter dan aanvankelijk werd gedacht. Er kwam veel rook bij de brand vrij, wat het voor de brandweer moeilijk maakte om dichter bij de brand te komen.

Al snel werden meerdere eenheden opgeroepen, omdat er meer mankracht nodig was. Ook schaalde de brandweer op naar GRIP 1. Dit wijst op een verregaande onderlinge coördinatie tussen hulpdiensten bij grotere incidenten. Er is nog steeds veel rook in het pand.

Spullen moesten worden achtergelaten in hotelkamer

Iedereen uit het hotel werd geëvacueerd en spullen moesten worden achtergelaten. Zaterdagavond wordt nog geprobeerd de eigendommen weer bij de hotelgasten te krijgen, aldus de woordvoerder van de brandweer. In het pand is veel rook- en waterschade.

Er zijn geen gewonden gevallen. Drie mensen zijn nagekeken in een opgeroepen ambulance, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.