De politie Gelderland is een onderzoek gestart in een woning aan de Spiegelhof in Nijmegen waar zaterdag twee doden zijn gevonden. Het is niet duidelijk hoe zij om het leven zijn gekomen en of er sprake is van een misdrijf.

Ook is de identiteit van het tweetal nog onbekend. De politie hoopt snel meer informatie te hebben, maar geeft ook aan dat het nog enige tijd kan gaan duren en mogelijk zelfs enkele dagen.

Dat komt doordat het vermoeden is dat de twee lichamen lange tijd in de woning hebben gelegen. Het onderzoek en de identificatie worden in zo'n geval bemoeilijkt. "We vermoeden dat ze daar langer dan weken lagen, dat gaat richting maanden. Hoe lang exact is nog niet te zeggen, maar wel een periode", aldus een woordvoerder van de politie.

Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat het om een moeder en haar dochter gaat. De moeder zou rond de zestig jaar zijn en de dochter tussen de 35 en 40 jaar.

Op de ruiten van de woning zijn veel vliegen gezien en het zou ook erg stinken. Dat bevestigt het vermoeden dat de lichamen er lange tijd hebben gelegen. De buurtbewoners hebben het tweetal een maand geleden voor het laatst gezien.