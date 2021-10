De niet-erkende Republiek der Zuid-Molukken (RMS) is positief over het pleidooi van oud-premier Dries van Agt om het Koninklijk Huis excuses te laten maken voor het onrecht dat de Molukse gemeenschap is aangedaan, zegt president John Wattilete zaterdag tegen NU.nl. Naast voor woorden is het volgens de RMS ook tijd voor financiële compensatie en garanties aan de Molukse gemeenschap. Het Moluks Historisch Museum valt de RMS bij.

Van Agt was minister van Justitie toen een treinkaping door Molukse daders in 1977 bij het Drentse dorp De Punt met geweld werd beëindigd. De voormalige CDA-politicus gaf daartoe de opdracht. Twee treinpassagiers en zes kapers kwamen hierdoor om het leven.

"Dat degene die zo zeer betrokken was bij de treinkaping en hierdoor veel leed heeft veroorzaakt bij de Molukse gemeenschap dit wil, betekent een moment van bezinning en inzicht dat Nederland fouten heeft gemaakt", reageert Wattilete positief op Van Agts uitspraken. "Als Nederland anders had gehandeld sinds de eerste Molukkers in 1951 aankwamen in Nederland, was de kaping, die ik niet goedpraat, niet gebeurd."

Wattilete is het met Van Agt eens dat de treinkapers geen terroristen waren. "Het waren jongeren die het verdriet van hun ouders over het onrecht dat ze was aangedaan iedere dag aan de keukentafel aan den lijven hebben ondervonden."

"De uitspraken van Van Agt maken het leed voor de Molukkers in Nederland en de kaping niet minder pijnlijk", vindt Wattilete. "Maar ik ben er wel blij mee."

Stichting Moluks Historisch Museum is het eens met RMS

De stichting Moluks Historisch Museum (MHM), ook bekend als Museum Maluku, valt de RMS bij. "Ik denk dat het goed is dat de overheid in het reine komt met haar koloniale geschiedenis", zegt MHM-directeur Henry Timisela tegen NU.nl.

"We leven nu in een tijd dat zaken als dekolonisatie door de Black Lives Matter-beweging veel meer aandacht krijgen", merkt Timisela op. "We kunnen als gemeenschap niet langer ontkennen dat ook groepen zoals de Molukkers hun plek opeisen in de geschiedenis."

'Erken ook eeuwenlange onderdrukking door Nederland'

Wattilete, die in ballingschap in Nederland woont, vindt excuses door koning Willem-Alexander voor het onrecht dat de Molukkers is aangedaan een goed idee. Maar als het aan de president van de RMS ligt, blijft het daar niet bij.

"Nederland moet ook toegeven dat het land de Molukken eeuwenlang heeft onderdrukt", vindt Wattilete. "Dat begon al toen de VOC-bestuurder Jan Pieterszoon Coen in de zeventiende eeuw de regio bloedig aan zich onderwierp om de handel in kruidnagel in handen te krijgen."

Timisela kan zich vinden in de stellingen van Wattilete. "Het zou niet bij woorden en excuses moeten blijven." Wel benadrukt de directeur van MHM dat de meningen in de "enorm diverse Molukse gemeenschap" hierover uiteenlopen.

'Geef eerste generatie Molukkers financiële compensatie'

Verder komt er als het aan de RMS ligt, naast het herstel van geestelijk leed, financiële compensatie voor de eerste generatie Molukkers in Nederland. Wattilete denkt aan het betalen van hun grafrechten door Nederland. Ook moet Nederland van de RMS garanderen dat de Molukse wijken blijven bestaan.

Wattilete vindt dat Nederland moet toegeven dat het dekolonisatieproces van de Molukken nog niet is voltooid. Om hierin stappen te zetten, zou ons land samen met de RMS en Indonesië - door de RMS gezien als bezetter - in gesprek moeten gaan. Wattilete zegt dat Nederland en Indonesië dat tot nu toe steeds hebben geweigerd. "Het wordt tijd om als volwassenen met ons de dialoog aan te gaan."

Willem-Alexander bood in 2020 tijdens een staatsbezoek aan Indonesië wel al excuses aan voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog in de jaren veertig van de vorige eeuw.