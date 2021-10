De negen mannen die vorige week in Eindhoven werden opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag, hadden mogelijk demissionair premier Mark Rutte, PVV-leider Geert Wilders en Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet als doelwit. De dreiging wordt door het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zeer serieus genomen, schrijft De Telegraaf zaterdag.

Het OM meldde vorige week dat de opgepakte mannen sympathiseren met de terroristische groep Islamitische Staat (IS). Ze zouden aan het trainen zijn voor een aanslag in Nederland. De groep werd sinds juli in de gaten gehouden door de recherche en het OM, op basis van informatie van de AIVD. Bij huiszoekingen werden geen wapens of explosieven aangetroffen, wel zijn er gegevensdragers in beslag genomen.

Advocaat Peter Plasman, die twee van de verdachten bijstaat, zegt zaterdag in De Telegraaf dat de namen van de politici voorkwamen in "hele nare teksten" binnen de groep, maar volgens hem was er geen sprake van een serieus plan. Plasman zegt dat zijn cliënten hebben verklaard dat het ging om "sarcasme en zeer foute humor, in melige buien".

Het voorarrest van de mannen werd woensdag verlengd. Het Landelijk Parket van het OM wil geen verder commentaar geven in gesprek met de krant, omdat het om een nog lopend onderzoek gaat.

Het is de tweede dreiging tegen Rutte in korte tijd. Maandag berichtte de krant al dat de premier extra wordt beveiligd omdat hij het beoogde doelwit van een aanslag of ontvoering zou zijn. De dreiging zou uit de hoek van de georganiseerde misdaad komen. In de buurt van Rutte zouden de afgelopen tijd zogenoemde spotters zijn gesignaleerd. Dat zijn criminelen die voorafgaand aan een liquidatie een slachtoffer in de gaten houden.

Rutte en Baudet willen niet reageren, Wilders laat zich niet afschrikken

Een woordvoerder van Rutte laat weten niet te reageren op het nieuws en verwijst voor verdere vragen naar het OM. Ook Baudet laat weten niet op het nieuws in te gaan.

"Het houdt nooit op", zegt Wilders in een reactie. "Al zeventien jaar fatwa's, jihadi's en doodsbedreigingen. Om gek van te worden. Maar ik ga door. Altijd. Met veel overtuiging. Voor onze vrijheid en tegen de islamisering van ons land. Dat is mijn missie. En hopelijk overleef ik dat."