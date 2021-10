Anti-QR-betogers mogen niet bij het Utrechtse restaurant WAKU WAKU op het Vredenburg demonstreren, zo heeft de rechter vrijdagmiddag bepaald. Een aanwijzing door burgemeester Sharon Dijksma om demonstraties naar het Jaarbeursplein te verplaatsen, blijft daarmee overeind. Voor het restaurant is inmiddels een fors geldbedrag verzameld.

Volgens de rechter had Dijksma haar argumenten "voldoende onderbouwd". Er waren onder meer zorgen over de verkeersveiligheid en gevaar voor de veiligheid van onder meer demonstranten.

De rechter noemde het "redelijk" dat de burgemeester overlast vreesde voor andere horecaondernemers vlak bij WAKU WAKU. Daarnaast wees ze erop dat het een "krappe locatie" is. "Ingrijpen bij overlast is moeilijk."

Via haar woordvoerder liet Dijksma weten tevreden te zijn met de uitspraak. Die "bevestigt dat de verplaatsing naar het Jaarbeursplein enerzijds recht doet aan het grondrecht om te demonstreren en anderzijds noodzakelijk is toe te zien op de verkeersveiligheid, de impact op de omgeving en het handhaven van de openbare orde".

Al kwart miljoen euro opgehaald voor rebels restaurant

WAKU WAKU moet voorlopig gesloten blijven nadat de uitbaters hadden besloten om niet te controleren op coronatoegangsbewijzen. De eigenaren beargumenteren dat het beleid tot discriminatie leidt. De gemeente Utrecht greep in nadat de zaak het kabinetsbeleid niet had gevolgd en een rechtbank had bepaald dat burgemeester Dijksma "gerechtvaardigd" had ingegrepen.

Bij het restaurant hebben zich de afgelopen dagen tientallen tot honderden demonstranten verzameld. Zij steunen de teleurgestelde eigenaren. Online werd voor het restaurant al een bedrag van 250.000 euro bij elkaar verzameld.

De uitbaters hebben laten weten dat zij "willen blijven strijden". Beroep tegen de eerdere uitspraak is niet mogelijk.