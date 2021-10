Het is vrijdagmiddag druk op de weg. Om 16.30 uur stond er 650 kilometer file en daarmee is het de drukste spits van dit jaar tot nu toe, aldus de ANWB. Voornamelijk ongevallen, regen en werkzaamheden zorgen voor problemen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen van verhalen over verkeersdrukte

De A12 is sinds maandagavond richting Den Haag dicht tussen het knooppunt Oudenrijn bij Utrecht en Nieuwerbrug voor groot onderhoud. De afsluiting duurt tot en met donderdag 7 oktober 5.00 uur. Tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk zijn in dezelfde periode ook werkzaamheden, maar op dat gedeelte blijven de rijstroken wel open.

De werkzaamheden zijn niet de enige reden van de drukke spits. "De afgelopen weken zie je dat vooral op vrijdagmiddag heel veel verkeer onderweg is", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Dat is vooral woon-werkverkeer en transportverkeer, maar het zijn ook mensen die even op pad gaan." Ook de verwachte regen draagt bij aan de lengte van de files. "Dat heeft veel invloed in de zin van afstand houden van elkaar."

De ochtendspits van dinsdag was de drukste sinds tijden. Volgens de ANWB-woordvoerder stond er toen op het hoogtepunt 468 kilometer file. Dat soort cijfers zijn sinds de coronacrisis niet meer voorgekomen.

Tussen de spitsen zitten we qua drukte op de wegen in de daluren alweer op hetzelfde niveau als in 2019, maar in de spits is dat nog niet bereikt.