De drukte op de wegen neemt toe. Tijdens de spitsen is het niveau van voor de coronacrisis over het algemeen nog niet bereikt, maar de avondspits stevent daar wel op af, meldt een woordvoerder van de ANWB Verkeersinformatie.

Het is in de afgelopen weken steeds drukker geworden op de wegen. Vooral in de ochtenden en middagen is een bepaald moment te zien waarop de drukte snel weer ophoudt. "Dat geeft wel aan dat er weer veel woon-werkverkeer onderweg is. Mensen kiezen veel voor de auto op dit moment", vertelt een woordvoerder van de ANWB Verkeersinformatie.

Tussen de spitsen, in de daluren, zitten we qua drukte op de wegen alweer op hetzelfde niveau als in 2019. Maar in de spits hebben we dat nog niet bereikt.

De filezwaarte geeft de lengte van een file weer (het aantal kilometers) in combinatie met de duur dat je in de file staat (de vertragingstijd). Als je kijkt naar de filezwaarte, is het in de zomermaanden juli tot en met september in de ochtendspits nog steeds 56 procent minder druk geweest dan in diezelfde periode in 2019.

Ook in de avondspits zaten we de afgelopen periode nog 28 procent onder het niveau van dezelfde zomermaanden in 2019, zo meldt de woordvoerder.

Drukte neemt komende weken toe

Die drukte zal de komende weken alleen nog maar toenemen. "Ik denk dat de cijfers van oktober en november het verschil met 2019 nog kleiner gaan maken", verwacht de woordvoerder.

Ook deze middag wordt een drukke spits verwacht. Dat heeft niet alleen te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de A12 tussen Utrecht en Den Haag. "De afgelopen weken zie je dat vooral op vrijdagmiddag heel veel verkeer onderweg is." Dat is vooral woon-werkverkeer en transportverkeer, maar bestaat ook uit mensen die even op pad gaan. Ook de verwachte regen draagt bij aan de lengte van de files. "Dat heeft veel invloed in de zin van afstand houden van elkaar."