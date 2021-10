De man die woensdag in Apeldoorn is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding is donderdag vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte in de zaak, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De 73-jarige verdachte is Jos van W., de voorzitter van Coöperatie Laatste Wil. Het OM verdenkt hem ervan dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die het plegen of beramen van hulp bij zelfdoding als oogmerk heeft.

Het onderzoek begon na een aantal recente gevallen van zelfdoding, meldde het OM eerder. Om hoeveel gevallen het gaat wil justitie nog niet kwijt, ook niet waar en wanneer deze zich voordeden.

Tim Vis, de advocaat die Van W. bijstaat, laat weten dat zijn cliënt "ontzettend blij" is weer op vrije voeten te zijn. "Tegelijkertijd is het kwalijk en buitengewoon triest dat dit is gebeurd", aldus de raadsman. "We hebben in totaal zestien uur in verhoor gezeten en Van W. heeft laten zien dat hij alle vragen die er zijn graag beantwoordt. Dat had hij ook gedaan als men hem had gebeld."

Vis verwacht een langdurig onderzoek. "Van W. zal alle medewerking verlenen."

Coöperatie Laatste Wil is opgericht in 2013 en wil het naar eigen zeggen binnen het geldende recht mogelijk maken dat mensen op een waardige en veilige manier een einde aan hun leven kunnen maken.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).