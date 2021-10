De buurt in het Limburgse Hoensbroek, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsvond en een woning werd beschoten, geldt de vier komende weken als veiligheidsrisicogebied. De getroffen woning aan de Hommertsweg is gesloten en de bewoners zijn ergens anders ondergebracht, laat de gemeente Heerlen donderdagavond weten.

Volgens de gemeente houdt de politie er sterk rekening mee dat de explosie samenhangt met de incidenten die eerder voorkwamen in Hoensbroek, Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Deze incidenten worden samen met de vergisontvoering van de Hoofddorper in verband gebracht met de onderschepping van een lading cocaïne in de haven van Antwerpen.

In de omgeving van de woning waar afgelopen nacht het explosief ontplofte, werd op 5 september ook al een explosief gevonden. Burgemeester Roel Wever van de gemeente Heerlen zegt het "heel begrijpelijk" te vinden dat er onrust in de buurt is.

"De bewoners van het pand waar de explosie plaats vond staan te sidderen op hun benen. Daarom vond ik het belangrijk persoonlijk met hen het gesprek aan te gaan om hen te laten weten dat we er alles aan doen om de rust in de buurt zo snel mogelijk te laten terugkeren."

Nu de omgeving als veiligheidsrisicogebied is aangemerkt, kan de politie mensen die de wijk betreden preventief fouilleren. De gemeente laat weten dat er daarnaast extra camera's worden geplaatst, de politie de buurt vaker gaat controleren en er een noodbevel geldt. "Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het noodbevel en/of veiligheidsrisicogebied wel-al-dan-niet verlengd worden."