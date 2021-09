Een zeventigjarige man uit Nijmegen heeft donderdag tien jaar cel en tbs gekregen voor het seksueel misbruiken van verschillende jongens in meerdere landen. De man maakte deel uit van een internationaal pedofielennetwerk, aldus de rechtbank in Rotterdam.

De rechtbank acht het bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het misbruiken van dertien jongens. Het misbruik vond plaats in de periode 2004 tot en met 2010 in Vietnam, Sri Lanka, Oekraïne, Moldavië en India. Daarbij zou de man in meerdere gevallen de kinderen hebben verkracht en foto's van het misbruik hebben gemaakt.

De man zorgde er soms ook voor dat zijn slachtoffers financieel van hem afhankelijk werden, onder meer door ze geld te lenen, cadeautjes te geven of uitstapjes met ze te maken.

Volgens de rechtbank lijdt de man aan een pedofiele stoornis en is de kans groot dat hij in herhaling treedt. "Op geen enkele manier is gebleken dat hij inziet dat zijn gedrag schadelijk is voor de jonge kinderen die het slachtoffer van zijn handelen zijn geweest", aldus de rechtbank.

De Nijmegenaar bleek al eerder te zijn veroordeeld voor ontucht en bezit van kinderporno. Ook werd hij een keer vrijgesproken voor bezit van kinderporno, maar leidde die zaak wel tot ontslag door zijn werkgever. Van de ontslagvergoeding van 80.000 euro ging de man op reis.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat nog niet al het materiaal dat bij de man is aangetroffen is onderzocht, en dat hij mogelijk nog extra aanklachten kan verwachten. Ook wordt onderzocht wat de rol van de man was op kinderpornofora. "Het onderzoek gaat verder", aldus het OM.