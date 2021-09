Het Utrechtse restaurant WAKU WAKU mag niet weer opengaan zonder klanten te controleren op een coronatoegangsbewijs. Dat heeft de rechter donderdagmiddag bepaald. De eigenaren van het restaurant hadden een kort geding tegen de gemeente Utrecht aangespannen omdat ze het niet eens zijn met het besluit van de gemeente de horecagelegenheid te sluiten.

De gemeente had de sloten van WAKU WAKU laten vervangen omdat gasten van het restaurant niet werden gecontroleerd op een coronatoegangsbewijs. De eigenaren van WAKU WAKU voerden die controle niet uit omdat ze het discriminerend vonden om bepaalde klanten niet toe te laten.

"In ons restaurant werken meer dan twintig verschillende nationaliteiten, met verschillende politieke overtuigingen. Mensen zijn wel en niet gevaccineerd en we kunnen het niet over ons hart verkrijgen om bepaalde mensen niet binnen te laten", zei eigenaar Floris Beukers donderdag.

Er was door het restaurant dan ook bezwaar gemaakt tegen het besluit van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma om de deuren van WAKU WAKU te sluiten. In afwachting van de behandeling van dat bezwaar hadden de eigenaren de rechter gevraagd de tijdelijke sluiting te schorsen, maar daar gaat de rechter dus niet in mee.

Pandemie rechtvaardigt maken van onderscheid

De rechter ziet ook dat er door het coronatoegangsbewijs grondrechten worden ingeperkt, zoals het onderscheid dat wordt gemaakt tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen. Maar het beheersen van een pandemie rechtvaardigt dat maken van onderscheid soms.

Het was volgens de rechter voor WAKU WAKU ook een optie geweest om toch gewoon open te gaan en onder protest QR-codes van klanten te controleren, in afwachting van de behandeling van het bezwaar dat het restaurant bij de gemeente indiende.

Tijdens de zitting, eerder op de dag, gaf restauranteigenaar Beukers al aan dat dat geen optie was, omdat het voor hem om een principiële kwestie gaat.

41 Opnieuw tientallen demonstranten bij gesloten restaurant in Utrecht

Restaurantsluiting leidde tot demonstraties

Het besluit van de gemeente om het restaurant te sluiten leidde eerder tot demonstraties voor de deur van WAKU WAKU. Omdat het op het Vredenburg in Utrecht erg druk werd, besloot de gemeente dat alleen maar gedemonstreerd mag worden op het Jaarbeursplein.

In de rechtszaal zaten ook meerdere tegenstanders van het coronabeleid en na de uitspraak lieten ze kort hun onvrede blijken en schreeuwden ze naar de rechter.

Vrijdag buigt de rechter zich over de kwestie of de gemeente mocht besloten om de demonstratie te verplaatsen naar het Jaarbeursplein.