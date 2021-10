Voor de rechtbank van Amsterdam dienden donderdag twee zittingen met vier verdachten die volgens het Openbaar Ministerie (OM) allen betrokken waren bij de jacht op Anis B. Hij was op 16 mei het doelwit van een liquidatiepoging in Amsterdam, waarbij zijn vriendin Ayla Mintjes om het leven kwam.

In totaal negen verdachten hadden volgens het OM het doel om B.'s dagelijkse routine in beeld te krijgen, dan wel hem dood te schieten. Eén moordpoging werd in de kiem gesmoord. Dat is in ieder geval de overtuiging van justitie.

Op 28 januari zag een oplettende burger hoe twee mannen 3,5 uur stonden te posten in een gestolen auto bij een sportschool in Amsterdam-Noord waar B. vaak kwam. Na aankomst van de politie sloegen Tyron Z. en Sereno O. op de vlucht. Tijdens hun vlucht ramden de verdachten een politieauto, wat het OM beschouwt als poging tot doodslag.

Toen de twee eenmaal staande gehouden waren, werden in het voertuig van de 22-jarige Z. en de 20-jarige O. automatische vuurwapens, een handvuurwapen en een bivakmuts aangetroffen. In de auto werd ook een jerrycan met benzine gevonden, vermoedelijk om het voertuig na de moordaanslag in brand te steken.

Beide mannen zaten nog in hun proeftijd voor geweldsdelicten. In hun verhoor hebben ze tot nu toe gezwegen. Donderdag werd hun voorarrest verlengd tot aan de inhoudelijke behandeling begin december.

Slachtoffer zou nauw in de gaten zijn gehouden

Een maand na de dood van Mintjes werden Sivinho R. (21) en Levert K. (22) aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij voorverkenningen. Volgens het OM probeerden de twee vlak voor de moord in te breken in een parkeergarage aan de Maassluisstraat. Daar stond de auto van Mintjes geparkeerd.

Het is de auto waarin ze reed toen ze op 16 mei werd neergeschoten. B. zat naast haar op de bijrijdersstoel. R. en K. hadden een peilbaken onder de Mercedes willen plakken, maar dit mislukte.

Wel hielden ze de zonnestudio in Diemen, waar Mintjes werkte, in de gaten. Ook gaven ze het adres van de ouders van B. door aan de schutters.

"Hiermee verschaften zij cruciale informatie", aldus de officier van justitie op de zitting. De rechtbank besloot dat ook deze mannen vast blijven, maar dan tot 15 december. Het proces van R. en K. bevindt zich nog in de voorbereidende fase.