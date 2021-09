Oud-profvoetballer Bryan Roy is donderdag door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken. De 32-voudig Oranje-international stond terecht voor bedreiging van demissionair premier Mark Rutte via sociale media.

Roy was niet bij de zitting aanwezig en is bij verstek veroordeeld. De officier van justitie had een gevangenisstraf van tien weken geëist, waarvan vier weken voorwaardelijk, omdat hij bang is voor recidive. De rechter vond die eis "een stap te ver".

De oud-Ajacied (51) plaatste op 3 april vroeg in de ochtend een tekst bij iemand anders' tweet over Rutte. Die gebruiker schreef "We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte", waarop Roy reageerde: "Headshot krijgt-ie straks".

Rutte werd drie dagen later op de hoogte gebracht van de tweet en deed aangifte tegen Roy, omdat hij zich ernstig bedreigd voelde.

Volgens het AD is uit het verhoor van Roy gebleken dat hij gelooft in complottheorieën rondom het coronavirus. Hij vindt niet dat hij Rutte heeft bedreigd. Roy plaatste kort na het versturen van de tweet nog een bericht op Instagram over het vaccinatiebeleid, waarin hij demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) afbeeldde als nazi uit de Tweede Wereldoorlog. Daar stond hij overigens niet voor terecht.

Roy behoorde in jaren negentig tot top van Nederlandse voetbal

Het Twitter-account van Roy is woensdag uit de lucht gehaald. Hiermee is het gevaar voor herhaling niet weggenomen, stelde de rechter, omdat er andere mogelijkheden zijn om via sociale media berichten te sturen.

Roy was in de jaren negentig een van de beste aanvallers van Nederland. Hij werd kampioen met Ajax in 1990 en won twee jaar later de UEFA Cup met de Amsterdamse club.

Met Oranje was hij actief op de WK's van 1990 en 1994 en het EK van 1992. Na zijn carrière keerde hij als jeugdtrainer terug bij Ajax, waar zijn contract in 2015 ontbonden werd.